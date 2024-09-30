Бузова не смогла скрыть отвращения при виде Клавы Коки: «Ничто не забыто»

Похоже, что Ольга Бузова так и не забыла, как Клава Кока слила в Сеть неприглядные видеокадры из Куршевеля с ее участием.

Напомним, пару лет назад подруги (на тот момент) вместе отдыхали на горнолыжном курорте. Клаве Коке показалось поведение крайне расслабленной Ольги Бузовой смешным, она сняла ее на камеру, а потом выставила получившееся видео в соцсети. Ведущая же сочла, что подруги не должны себя так вести. Да и вообще, обычно людям без объяснений понятно: то, что было в Вегасе, должно там остаться. С тех пор знаменитости общаются с холодком (мягко говоря).

И вот вам сюрприз от продюсеров ТНТ. Они отправили Клаву Коку на испытание в реалити «Звезды в джунглях», где ведущей является ее заклятая подруга Ольга Бузова.

Бузова, увидев Коку, натужно посмеялась, а потом заявила: «Очень неожиданно! Но я рада, что ты к нам приехала!» Однако собеседник Teleprogramma.org, профайлер Алексей Филатов , основатель Академии профайлинга, полагает, что Ольга Бузова на самом деле не так уж и счастлива лицезреть в своем реалити Клаву.

«Конечно, тут очевидна взаимная неприязнь. Как говорится: ничто не забыто. Бузова ярко и негативно выделила голосом свое отношение к Клаве, при этом на ее лице в этот момент была классическая эмоция отвращения. Так что тут эмоции живы и сильны. У Клавы в этот же момент, несмотря на внешне бойкое поведение и ярко подготовленные слова для встречи, заметное оборонительное поведение, закрытая поза и эмоция презрения. В общем, девочки явно недолюбливают друг друга», — оценил случившееся эксперт по невербальным знакам.