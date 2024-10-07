Представитель Успенской Соловьева сообщила о ее пропавшей дочке: «Таня в России!»

Поклонники Любови Успенской могут выдохнуть: ее дочь Татьяна Плаксина найдена и возвращена домой.

Напомним, 34-летняя наследница певицы пропала несколько дней назад. Оставив мобильные телефоны дома, Татьяна словно испарилась. Любови Успенской пришлось рассматривать даже самые невероятные гипотезы ее пропажи. Вплоть до того, что ее могли сделать агентом некоего государства под влиянием запрещенных веществ. Говорили также о том, что якобы готовилось некое покушение на жизнь популярной артистки.

К счастью, Татьяну Плаксину вскоре обнаружили в Израиле. Ситуацию осложнял тот момент, что как раз в это время в данной стране ощущалась политическая нестабильность и были задержки с авиарейсами.

Вместе с тем Teleprogramma.org стало известно, что сейчас Татьяне Плаксиной все-таки удалось вернуться домой.

«Таня в России, она прилетела, все хорошо!» — сообщила нашему корреспонденту Мила Соловьева, представитель Любовь Успенской.