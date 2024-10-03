Дочь Успенской обнаружена в Израиле, сообщил пиар-директор певицы Манжула

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина найдена за границей, сообщил изданию Teleprogramma.org пиар-директор певицы Константин Манжула.

«Татьяна нашлась в Израиле. Пока больше никаких комментариев дать не могу», — сказал он нашему журналисту.

Плаксина покинула Россию втайне от всех, даже не намекнув матери о своем направлении. После нескольких дней поисков по знакомым Любовь Успенская забила тревогу и попросила помощи у своего адвоката, которая выдвинула предположение, что ее могли завербовать некие спецслужбы и увезти за границу. Собственно, за рубежом Татьяну и нашли. Обстоятельства этого дела будут выясняться.

В Израиле Татьяна Плаксина могла оказаться в сложной ситуации, ведь из-за тяжелой геополитической обстановки авиарейсы были приостановлены. В настоящий момент купить билеты на родину крайне сложно.