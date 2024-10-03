О найденной в Израиле дочке Успенской — ясновидящий Дионисий: «Пытается спрятаться от действительности»

То, что у Любови Успенской куда-то пропала дочь, заговорили поклонники еще в сентябре. Певица с наследницей были последние два года не разлей вода: вместе выходили на сцену, ездили на гастроли, появлялись на светских раутах. И вдруг — тишина, Татьяна Плаксина просто пропала.

Оказалось, что пропала в буквальном смысле слова. 3 октября певица призналась, что вот уже несколько дней понятия не имеет, где ее дочь. Она и ее адвокат даже заподозрили, что ее завербовали под влиянием запрещенных веществ.

В настоящий момент Teleprogramma.org стало известно от пиар-директора Любови Успенской Константина Манжула, что Татьяна Плаксина объявилась в Израиле, куда сбежала втайне от матери.

Журналист Антон Беккужев предположил в общении с Teleprogramma.org, что Татьяна Плаксина не смогла жить под жестким контролем своей родительницы и совершила побег.

А ясновидящий Дионисий полагает, что без запрещенных веществ тут могло не обойтись.

«Скорее всего, она снова возвращается в свое состояние зависимости. Кто бы как ни говорил, но зависимости имеют не столько физический аспект, сколько психоэмоциональный, когда человек пытается спрятаться от действительности, проблем, недопонимания в выдуманном мире», — высказался собеседник издания.