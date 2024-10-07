О романе Лерчек с Натаном — Надежда Ермакова: «Ситуация смотрится стремно! Я это осуждаю»

В последней серии «Звезды в джунглях» канала ТНТ, зрители увидели, что между Лерчек и Натаном (рэпер Natan) загорелась искра. А в программе «Утро на ТНТ» она призналась, что теперь жалеет об этом романчике. Чекалина заявила, что ей никто не сказал о том, что музыкант женат. Странно, что члены ее звездной команды знали об этом, а Лера нет…

«На проекте он вел себя как неженатый мужчина, — удивилась Лерчек и добавила: — Позже я узнала обо всем в новостях, и я такая: «Лера, вот ты дура».

Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова полагает, что Валерия Чекалина прекрасно знала о семейном положении Натана, а сейчас просто пытается обелить свою репутацию.

«Статус любовницы всегда осуждался в нашем обществе. Но тут вопросы еще и к мужчине должны быть. Почему он себе это позволил? Ну а что касается Лерчек, то за год она много пережила. Стала амбассадором налоговой, домашних арестов и развода, долго была изолирована от общества. Мне кажется, переживая развод, она до сих пор этот момент не отпустила, в ситуации с Натаном ей в собственных глазах хотелось казаться значимой, привлекательной для мужчин. Думаю, это была попытка самоутверждения, а Натан ей в этом всячески подыгрывал и давал зеленый свет. Ситуация, конечно, смотрится стремно, потому что ну нет оправдания романам с женатыми мужчинами. И, как бы она не пыталась оправдаться, зеленое не станет красным, а хлеб не станет селедкой. Как бы она не говорила, что это просто дружба, что она не знала о его жене, что они просто тепло общаются и так далее, это выглядит просто как оправдание», — сказала Надежда Ермакова Teleprogramma.org.

Надежда считает, что хоть как-то поведение Лерчек и Натана можно было бы объяснить или понять, если бы там реально была любовь, но здесь речь идет просто о «шашнях с женатиком».

«Конечно, как и все остальные, я это осуждаю, этому нет оправданий. Я за то, чтобы люди договаривались на берегу: расстанься, разведись и делай это вне кадра. Если ты делаешь это в кадре, будь готов к хейту и осуждению», — прокомментировала собеседница издания.