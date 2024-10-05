Любил ли Каримов Бородину по-настоящему? Первые откровения звезды «Дома-2» за много лет

Экс-участник шоу «Дом-2» Оскар Каримов по-прежнему в шоу-бизнесе, работает с братом в паре над проектом Karimov Brothers , пишет музыку, ремиксы, гастролирует в качестве диджея, занимается саундпродюсированием.

В эксклюзивном интервью изданию Teleprogramma.org он подробно рассказал о своей нынешней жизни. Кроме того, Оскар Каримов раскрыл, как на самом относился к Ксении Бородиной, с которой познакомился в шоу «Дом-2».

«У меня была настоящая любовь с Ксенией Бородиной. Когда я признался ей в любви и начал ухаживать за ведущей, то сломал существующие рамки, правила проекта «Дома-2». Это шло от сердца, от души, я уже ничего не мог поделать. У меня снесло крышу, как говорится», — поведал собеседник издания.

Он догадывался, что может покинуть шоу из-за этих чувств, но не предал их. В итоге продюсеры реалити сделали так, что ребята проголосовали против него — Оскар был вынужден покинуть проект.

Но… любовь Каримова к Бородиной из-за этого никуда не пропала. Они стали жить вместе за проектом, и это продлилось целых два года. Сейчас Оскар холост и мечтает о семье, детях и собственном доме.