Ермакова отреагировала на «подвиги» Бони: «Часто выглядела как карикатурный персонаж»

Виктория Боня покорила 8-тысячную гору Манаслу. И это поступок некоторые профессиональные туристы считают настоящим подвигом, далеко не каждый способен на такой поступок. Даже при помощи профессиональных гидов. Здоровье и физическая подготовка для этого нужна недюжинная.

Удивителен тот факт, что практически каждое сообщение Бони о преодолении препятствий во время восхождений, фотографии со сгоревшей на солнце кожей или губ, обнесенных герпесом, вызывало чаще всего у публики не сочувствие, а шуточки да издевки. Но почему? Ведь Виктория реально занималась серьезным, практически героическим делом? Этот вопрос Teleprogramma.org задала экс-участнице «Дома-2» и бывшему креативному директору шоу Надежде Ермаковой.

Она уверена, что Виктория Боня слишком «наследила» в своей жизни, чтобы ее теперь воспринимали серьезно. И чтобы она теперь ни сделала, ее уже не может публика воспринимать серьезно.

«От нее было очень много разных заявлений, которые противоречили друг другу. И вообще она выглядела слишком часто как какой-то карикатурный персонаж. То она дает интернет-уроки по фейс-лифтингу и говорит, что упражнения могут полностью омолодить лицо, а спустя время вдруг ложится под нож пластического хирурга. То «лечит» отца своей дочери Алекса Смерфита какими-то сомнительными целительными практиками. То заявляет во время пандемии коронавируса, что его на самом деле не существует. Все помнят, как она хвасталась в соцсетях, в каком шикарном отеле она остановилась с дочкой. И в этот момент Анджелина стала возражать матери, что они там вовсе не живут. В общем таких смешных заявлений от Бони очень много, и все их растаскала по своим страницам пресса. Поэтому даже когда она делает действительно что-то важное, к ней уже сложно относиться серьезно», — прокомментировала Надежда Ермакова.