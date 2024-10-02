Гордон сообщила подробности: «Маме Чекалиной нехорошо, Валерию вызывают на опрос»

Валерия Чекалина оказалась в весьма неприятной ситуации. 2 октября в 6 утра в ее дом, где она проживает с матерью и детьми, пришли с обыском. Как передает Shot, она и ее муж Артем Чекалин стали фигурантами дела о валютных махинациях. При этом ТАСС сообщает, что не в качестве обвиняемых, а как свидетелей.

Екатерина Гордон , руководитель юридической компании «Гордон и сыновья», которая занимается защитой Валерии Чекалиной, рассказала подробности происходящих событий эксклюзивно для Teleprogramma.org.

«Маме Валерии нехорошо. В 6 утра к ней в буквальном смысле слова залетел ОМОН и без пояснений начал обыск. Хорошо, не было детей. Далее к ней не пустили адвоката. Все это похоже на беспредел. Сейчас, угрожая тем, что объявят в розыск, Валерию, которая нигде не пряталась, вызывают на опрос. Я не понимаю, что за меры. Ощущение, что кто-то их очень не любит и постоянно пугает. Валерия уже просто не выдерживает постоянно гнета. И это учитывая то, что она выплатила почти 900 миллионов государству», — поведала Екатерина Гордон.