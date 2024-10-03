Дана Борисова — о Данииле Вахрушеве: «Малолетний сопляк, совершенно невоспитанный»

Даниил Вахрушев неожиданно проявил себя в проекте ТНТ «Звезды в джунглях», устроив противоборство вначале с Даной Борисовой, а потом с Аленой Блин (Жигаловой). Главной претензией с его стороны был возраст участниц.

Дана Борисова эксклюзивно для издания Teleprogramma.org поделилась своим мнением о поведении актера.

«Я считаю, что Алена правильно назвала его щенком. Я могу еще добавить — малолетний сопляк, совершенно невоспитанный. Мы с Аленой подружки, два близких по духу человека, поэтому некоторые нас воспринимали как одно целое. Было понятно, что следующей жертвой будет Алена. Но Алена смогла себя более твердо поставить, быстро вошла в авторитетное положение, даже несмотря на такое хамство. Не стоит сильно на этом зацикливаться. Я этого человека видела вообще впервые, и к хейту я привыкла и спокойно к нему отношусь, подошла ко всему философски. А вот это детское инфантильное непонятное хамство было против всех женщин направлено и против меня с Аленой в первую очередь», — высказалась Дана Борисова.