Адвокат Вербицкая-Линник ответила Гордон по обыску в доме Лерчек: «Следствие не должно направлять повестки»

Адвокат Вербицкая-Линник отреагировала на видеообращение адвоката Екатерины Гордон о «проверке» (по данным Shot, ведется обыск) в доме блогера Валерии Чекалиной.

Напомним, Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалиных обвиняют в валютных махинациях. Мужчина уже допрошен следственными органами. А в доме Валерии представители полиции пытаются найти доказательства причастности к этому делу.

Адвокат Екатерина Гордон сообщила в своем телеграме, что на момент записи сообщения мама Валерии Чекалиной, которая проживает вместе с ней, удерживается ОМОНом в доме, к ней не пускают адвоката. И посетовала, что «никакой повестки, вызова Валерии Чекалиной» не поступало.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник в обсуждении этой темы с журналистом сайта Teleprogramma.org заявила, что следствие и не должно предупреждать о подобных действиях. А пускать или не пускать адвоката к лицам, у которых проходит обыск, — решают представители, которые ведут расследование.

«Разумеется, никакой повестки и/или иного уведомления о предстоящем обыске лицу, в помещении и в присутствии которого, следствие не направляет, и, более того, не должно направлять. В соответствии со ст. 182 УПК РФ, основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Разумеется, направление «повестки» заранее позволит устранить следы преступной деятельности, если таковая ведется. Вместе с тем адвокат имеет право присутствовать при обыске, хотя его участие в силу неотложности действия и не является обязательным. На мой взгляд, жаловаться о том, что об «обыске не предупредили заранее» могут лишь лица, не знакомые с положениями УПК РФ (Уголовного процессуального кодекса РФ)», — сказала Вербицкая-Линник изданию.