Что сейчас с Чекалиными?

Блогера Валерию Чекалину и ее экс-мужа Артема Чекалина обвиняют в валютных махинациях. В настоящее время мужчину допрашивают следователи, а в доме Лерчека проходят обыски.

Как сообщила Teleprogramma.org Евгения Сабитова , юрист, член Союза юристов-блогеров, степень наказания во многом зависит от суммы, которую незаконно провели за границу обвиняемые. Если речь идет о крупном размере, то возможно лишение свободы до 5 лет, а если в особо крупной размере — то до 10 лет.

«Под крупным размером подразумевается, если сумма незаконно переведенных средств по одной операции или нескольких в течение одного года превысит 13,5 млн рублей, а в особо крупном — 65 млн рублей», — сообщила собеседница издания.

Евгения Сабитова уточнила, что в настоящий момент конкретизировать наказание невозможно, точно по этому делу решит только суд.

Известно, что для Лерчека и ее экс-супруга эти обвинения оказались неожиданными. Как рассказала адвокат Валерии Чекалиной Екатерина Гордон, с обыском к ее клиентке пришли в 6 утра 2 октября. К матери, которая заперта сейчас в доме с детьми, не пускают представителей защиты.