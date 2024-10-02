Почему Бузова не выйдет замуж за нынешнего бойфренда, хоть и намекает на свадьбу? Есть несколько причин

Ольга Бузова после намеков о скорых детях у нее, намекнула теперь на свадьбу.

«Идеальное утро невесты», — написала она в личном блоге под фото с практически свадебной прической и в белых серьгах.

Публика, естественно, озаботилась: неужели собралась замуж?

Собеседник издания Teleprogramma.org ясновидящий Дионисий считает, что у Ольги Бузовой на самом деле нет светлого семейного будущего с нынешним бойфрендом — уж больно она любит пиариться на эту тему.

«Я не считаю, что это приведет к долгосрочным отношениям, к браку. Люди публичные устают от наблюдения со стороны окружающих. И когда они действительно хотят создать счастливые гармоничные отношения, вступить в брак, они, наоборот, стараются это делать не публично. Как известно, счастье любит тишину. А то, что сейчас происходит — она просто подогревает к своей персоне интерес», — сказал ясновидящий.

Дионисий при этом допускает, что Ольга Бузова может все-таки и в брак вступить, но у него нет будущего.

«Даже если в ближайшее время это произойдет, то, скорее всего, это будет сделано для показухи. Я не верю в то, что Ольга Бузова в ближайшее время создаст крепкий брак. Она девушка красивая, яркая, интересная, энергичная, популярная, и поклонников у нее хватает, но она уже привыкла к свободе, привыкла просыпаться в одиночку, привыкла, чтобы рядом никто ее не дергал, не отвлекал. Таким людям психологически тяжело вступить в брак, потому что им со временем становится некомфортно, когда рядом находится другой человек. Они не одинокие, они выбирают жить так, как они хотят», — прокомментировал Дионисий.