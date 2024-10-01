Экс-участник «Дома-2» Холявин после нападок на Алену Блин: «У мужчин в «Звездах в джунглях» позиция «моя хата с краю»

Звезда шоу «Дом-2» Егор Холявин обсудил с журналистом сайта Teleprogramma.org новый выпуск шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ. И он не скрыл, что его зацепила позиция многих мужчин в проекте, которые всеми силами стараются не влезать в конфликты, тем самым ставя под удар женщин-участниц.

В прошлый раз на защиту Даны Борисовой встала только Алена Жигалова (Блин), которой указал на возраст и былое пристрастие Даниил Вахрушев. В этот раз Алене пришлось обороняться от актера самой, который обвинил журналистку в том, что она «хочет спасти свою пятую точку» и ради этого якобы ведет «крысиные интриги».

«Меня удивили в этом выпуске мужчины, которые выбрали позицию «моя хата с краю, ничего не знаю, я пришел сюда отсидеться, в конфликтах не участвую». И никто из этих мужчин не соизволил встать на защиту женщины, когда это было нужно. Все мы наблюдали картину на голосовании, когда Даниил Вахрушев наезжал на Алену Блин. Ребят, вы серьезно? Никто из вас не встал и не сказал свое веское слово, пока вас не притянули ведущие. И после того, как вам уже тыкнули, вы начали что-то мямлить, по-другому это не назовешь! Выглядело это именно так!» — сказал Егор.

К слову, Егор Холявин на «Доме-2» тоже испытывал давление со стороны участников проекта из-за лишнего веса. Ему день ото дня приходилось отбиваться от нападок. Вместе с тем он смог взять себя в руки и сформировать тело мечты, сейчас звезда телестройки даже консультирует людей, как этого достичь.