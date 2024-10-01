Юлиан — о смерти Добрынина: «Очень жаль, когда уходят такие великие мэтры»

В 78 лет умер композитор, певец и народный артист России Вячеслав Добрынин.

Известно, что любимца публики госпитализировали в клинику столицы в конце сентября с подозрением на инсульт. Это, к сожалению, был уже не первый приступ для Добрынина, артист имел инвалидность и в последние годы практически не появлялся на публике.

Он практически все время находился дома среди близких, которые всячески поддерживали его и помогали в лечении.

Несмотря на преклонный возраст артиста, его кончина потрясла общественность и коллег. Певец Юлиан с болью в сердце воспринял известие об уходе Вячеслава Добрынина.

«Артисты всегда к нему относились по-доброму, очень уважительно. Он был прекрасным автором, сам великолепно исполнял свои песни. Очень жаль, что уходят такие великие мэтры отечественной эстрады», — сказал певец Юлиан в беседе с корреспондентом Teleprogramma.org.