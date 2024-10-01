Почему Добрынин раньше был Антоновым? И как смена фамилии отразилась на его жизни?

Вячеслав Добрынин умер 1 октября в одной из клиник Москвы после третьего инсульта. Поклонники композитора и исполнителя скорбят о его кончине. Но мало кто знает, что народный артист стал Добрыниным уже взрослым.

Вячеслав Добрынин родился Антоновым и носил эту фамилию до начала карьеры. Однако в то время очень популярным был автор и исполнитель Юрий Антонов. Чтобы не конкурировать с ним, Вячеслав Антонов стал выступать под псевдонимом Вячеслав Добрынин, а потом сменил фамилию официально.

Таролог Марианна Абравитова считает, что народный артист поступил правильно.

«Эта фамилия усилила успех композитора, потому что она у него с глубинным смыслом — от слова «добро». А если мы уйдем дальше и вспомним славянский этнос, то был такой богатырь Добрыня на нашей земле, который творил добро, и мы все про него помним до сих пор. В эзотерике есть еще один очень тонкий момент, когда сильный маг принимает иное имя, чтобы быть непробиваемым. Тогда люди, которые хотят нанести ему вред, не могут это сделать. Артисты привлекают к себе внимание не только публики с положительной энергией, но и с негативной, наполненной черной завистью. Поэтому он разумно сделал, что сменил свою фамилию», — рассказала собеседница сайта Teleprogramma.org.