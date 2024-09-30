Ефремов отпразднует Новый год дома? Но как он вернется на работу в театр и кино?

Заслуженный артист России Михаил Ефремов может выйти по УДО в ближайшие месяцы из мест заключения. Об этом сообщает Shot со ссылкой на источник из окружения семьи знаменитости.

На данный момент документы для досрочного освобождения готовы, включая медсправки о состоянии здоровья Ефремова.

Teleprogramma.org попросила ясновидящего Дионисия оценить степень вероятности скорого возвращения домой Михаила Ефремова. И наш собеседник не исключил, что такое действительно возможно.

«Я считаю, что Михаил Ефремов действительно может в ближайшее время выйти из колонии. Идет определенное лоббирование этого вопроса, лазейки для УДО найдут. Актер выйдет либо к завершению этого года, либо уже в течение следующего года. Правда, непонятно, как он будет продолжать свою карьеру после того, что случилось», — сказал Дионисий.