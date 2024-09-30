Почему концерты Орбакайте игнорируют теперь и за границей? «Двустульевая позиция» сыграла роль?

Все чаще стала появляться информация о том, что Кристина Орбакайте выступает в полупустых залах за границей. Один из последних концертов, в Майами, по данным Woman.ru, вновь прошел провально — билеты были раскуплены только наполовину.

Почему так происходит, Teleprogramma.org попыталась выяснить у ведущего, музыкального критика Евгения Бабичева .

Наш собеседник заметил, что обычно эмигранты довольно отзывчиво реагируют на концерты русскоязычных исполнителей, так они компенсируют свою тоску по родине. И предположил, что выступления Кристины Орбакайте не пользуются популярностью из-за невыраженности ее позиции.

«Зрителям, которые обычно приходили на ее концерты, хотели бы, наверное, от нее какого-то определенного мнения по поводу происходящего. Возможно, что и билеты дорогие. Сейчас деньги научились считать все, даже в Америке, где можно легко заработать, но и траты здесь большие. Поэтому сейчас никто не шикует, все умеют экономить. И, возможно, среди всех остальных зрелищ, которые предлагаются в том числе и в городе Майами, концерт Орбакайте не вошел в первоочередную статью расходов», — высказался собеседник.