Где сейчас Стас и Оскар Каримовы?

Прошло 20 лет с тех пор, как мир узнал братьев Стаса и Оскара Каримовых. Молодые танцоры были звездами города Белебей, да и Татарстана в целом. И в какой-то миг им стало тесно в республике — парни решили прославиться и отправились на кастинг «Дома-2».

Энергичных близнецов моментально заметили и пригласили в шоу. И не зря! Яркие и в то же время доброжелательные ребята смогли растопить сердца не только телезрителей, но и настоящих звезд проекта.

Стас Каримов строил отношения с Ольгой Бузовой, а Оскар Каримов — с Ксенией Бородиной.

«К Ольге Бузовой у меня были настоящие чувства, а у Оли — ко мне», — заверил корреспондента Teleprogramma.org Стас Каримов.

В настоящий момент братья Каримовы живут в Москве и по-прежнему увлечены творчеством.

«После «Дома-2» мы ушли в саунд-продюсирование и диджеинг, также пишем ремиксы, треки, занимаемся озвучкой. Мы по-прежнему выступаем, объехали всю Россию десятки раз, были за рубежом, сотрудничаем с лейблом «Арчи-продакшн», — рассказал Стас Каримов нашему корреспонденту в эксклюзивном интервью.