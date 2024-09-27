Актриса Аграфена Петровская: «Мне неинтересно заглядывать в будущее и ворошить прошлое»

На телеканале ТВ-3 начался показ сериала «Лиса» — о женщине-криминалисте, которая после несчастного случая обретает способность видеть ложь. Одну из ролей в мистическом детективе сыграла актриса Аграфена Петровская. Teleprogramma.org обсудила с актрисой ее работу в сериале, поговорили о мистике и вере в сверхъестественное.
— Чем сериал «Лиса» отличается от других? С какими чувствами, мыслями, внутренними ощущениями вы над ним работали?
— У сериала достаточно закрученный детективный сюжет. Поднимается тема человека, обладающего необычными, сверхъестественными способностями. Возможно, история такого человека взята не просто из богатого воображения сценаристов, а в нашей жизни и в мире есть люди, прототипы главной героини сериала, которые обладают подобными способностями.
— Чем вам нравится ваша героиня и чем не нравится? Она похожа на вас какими чертами или является полным антиподом?
— С героиней моей я очень схожа, поэтому играть ее было легко, определенные черты ее характера, конечно же, присутствуют во мне. А вот какие именно — не скажу, пусть зритель читает, заинтересовывается и смотрит сериал. И надеюсь, будет получать удовольствие от просмотра.
— Сложно было входить в роль? Как вы это делали?
— Нет, входить в эту роль было несложно, потому что в моей фильмографии были подобные персонажи, строгие, волевые женщины со стержнем внутри. Поэтому как-то с этой героиней мы очень быстро подружились.
Аграфена Петровская. Фото: предоставлено героем публикации
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— Во время работы над сериалом не было такого погружения в картину, что казалось, будто рядом происходит нечто волшебное, паранормальное?
— Никаких сверхъестественных, каких-то необъяснимых событий, слава богу, не происходило. К тому же линия моего персонажа по сценарию практически не пересекается с теми паранормальными способностями, которыми обладает главная героиня.
Мой персонаж как раз-таки пытается докопаться до истины, вывести преступника на чистую воду, понять, кто прав, кто виноват, с помощью профессиональных методов: логики, каких-то следственных экспериментов. В отличие от главной героини, которая, конечно же, прекрасный специалист в своей области, но и плюс она еще может различать правду от лжи и понимать, кто из участников того или иного криминального события говорит неправду.
— Вам приходилось пользоваться услугами эзотериков, экстрасенсов, тарологов? Или общаться с людьми, обладающими паранормальными способностями?
— Не прибегаю к услугам подобных, так сказать, специалистов. Хотя не ставлю под сомнение их существование. Но мне совершенно неинтересно заглядывать в будущее, неинтересно ворошить прошлое.
Мне кажется, что любопытнее и интереснее жить везде сейчас и о чем-то мечтать, конечно же. Но никакими специальными средствами, шаманскими бубнами не привлекать, не ускорять ход событий для того, чтобы та или иная мечта осуществилась. На то она и мечта, в ней есть определенная прелесть, когда ты о чем-то думаешь, фантазируешь. А силой мыслей человеческих, особенно если это мечты про добро и про хорошее, они обязательно осуществляются. А вот в эти игры мне даже в какой-то степени боязно играть, ходить к каким-то бабкам, шаманам, проводить какие-то ритуалы.
Напомним, сериал «Лиса» идет на ТВ-3 по будням в 17:00.
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