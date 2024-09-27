Актриса Аграфена Петровская: «Мне неинтересно заглядывать в будущее и ворошить прошлое»

На телеканале ТВ-3 начался показ сериала «Лиса» — о женщине-криминалисте, которая после несчастного случая обретает способность видеть ложь. Одну из ролей в мистическом детективе сыграла актриса Аграфена Петровская. Teleprogramma.org обсудила с актрисой ее работу в сериале, поговорили о мистике и вере в сверхъестественное.

— Чем сериал «Лиса» отличается от других? С какими чувствами, мыслями, внутренними ощущениями вы над ним работали?

— У сериала достаточно закрученный детективный сюжет. Поднимается тема человека, обладающего необычными, сверхъестественными способностями. Возможно, история такого человека взята не просто из богатого воображения сценаристов, а в нашей жизни и в мире есть люди, прототипы главной героини сериала, которые обладают подобными способностями.

— Чем вам нравится ваша героиня и чем не нравится? Она похожа на вас какими чертами или является полным антиподом?

— С героиней моей я очень схожа, поэтому играть ее было легко, определенные черты ее характера, конечно же, присутствуют во мне. А вот какие именно — не скажу, пусть зритель читает, заинтересовывается и смотрит сериал. И надеюсь, будет получать удовольствие от просмотра.

— Сложно было входить в роль? Как вы это делали?

— Нет, входить в эту роль было несложно, потому что в моей фильмографии были подобные персонажи, строгие, волевые женщины со стержнем внутри. Поэтому как-то с этой героиней мы очень быстро подружились.