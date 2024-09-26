Актер Алексей Анищенко: «Мне действительно встречались очень сильные экстрасенсы»

На телеканале ТВ-3 в вечернее время идет показ сериала «Лиса» — мистического детектива про криминалиста Веру Лисицыну (играет Олеся Фаттахова), которую невозможно обмануть из-за ее сверхъестественного дара. Одну из ролей в сериале сыграл актер Алексей Анищенко, который, как он признается в интервью, тоже верит в высшие силы.

— Алексей, расскажите, чем вас привлек сериал «Лиса»?

— Привлек тем, что его снимает режиссер Мурад Алиев. Мы с ним уже несколько лет хотели вместе поработать. Познакомились мы на премии «Альтер-эго» для каскадеров, немножко пообщались, и Мурад сказал, что будет меня снимать в кино. На один проект я не смог нему пойти, но с «Лисой» все сложилось, и я прошел пробы. Конечно, проект стал для меня интересным и новым опытом.

— Какой эпизод в сериале вам кажется особенно запоминающимся и впечатляющим?

— Я сейчас смотрю на этот сериал через призму своей работы. У моего персонажа много сцен в начале, а потом он появится только в конечных сериях блока. Поэтому я думаю, что самые впечатляющие сцены у меня еще впереди. Персонаж изначально был прописан как очень неординарный, некий серый кардинал, и развитие его линии будет позднее. Пока что я только пригубил этот материал и полностью не почувствовал его вкус.