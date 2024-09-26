Актер Алексей Анищенко: «Мне действительно встречались очень сильные экстрасенсы»

На телеканале ТВ-3 в вечернее время идет показ сериала «Лиса» — мистического детектива про криминалиста Веру Лисицыну (играет Олеся Фаттахова), которую невозможно обмануть из-за ее сверхъестественного дара. Одну из ролей в сериале сыграл актер Алексей Анищенко, который, как он признается в интервью, тоже верит в высшие силы.
— Алексей, расскажите, чем вас привлек сериал «Лиса»?
— Привлек тем, что его снимает режиссер Мурад Алиев. Мы с ним уже несколько лет хотели вместе поработать. Познакомились мы на премии «Альтер-эго» для каскадеров, немножко пообщались, и Мурад сказал, что будет меня снимать в кино. На один проект я не смог нему пойти, но с «Лисой» все сложилось, и я прошел пробы. Конечно, проект стал для меня интересным и новым опытом.
— Какой эпизод в сериале вам кажется особенно запоминающимся и впечатляющим?
— Я сейчас смотрю на этот сериал через призму своей работы. У моего персонажа много сцен в начале, а потом он появится только в конечных сериях блока. Поэтому я думаю, что самые впечатляющие сцены у меня еще впереди. Персонаж изначально был прописан как очень неординарный, некий серый кардинал, и развитие его линии будет позднее. Пока что я только пригубил этот материал и полностью не почувствовал его вкус.
Алексей Анищенко и Олеся Фаттахова в сериале «Лиса». Фото: ТВ-3
— Случалось ли вам в жизни сталкиваться с чем-то сверхъестественным, тем, что вы не могли объяснить логически или научно?
— Да, я думаю, как и каждому человеку, мне приходилось с этим сталкиваться. Но меня это обычно не пугает, так как я смотрю на жизнь с духовной точки зрения — с точки зрения энергии, влияния сверхъестественного на материю.
—По сюжету ваша бывшая невеста обладает паранормальными способностями. Случалось ли в жизни сталкиваться с людьми, которые имеют необъяснимые силы, с экстрасенсами, гадалками, ясновидящими, с теми, кто имеет сверхъестественную интуицию?
— Да, приходилось, и не раз. Эти встречи часто влияли на мою жизнь. Они помогали понять, почему на данном кармическом этапе у тебя возникают те или иные вопросы. Каждый человек в этом мире имеет свои дарования. Кто-то должен математикой заниматься, а кто-то имеет такую вот интуицию, которая может по жизни очень сильно помогать.
Алексей Анищенко. Фото: предоставлено героем публикации
— А какой интуицией обладаете вы? Когда-либо в жизни она играла для вас решающую роль?
— Я думаю, что да, обладаю, потому что я в принципе довольно чувствительный человек. Во снах я очень часто вижу то, что будет, или же могу расшифровать свои сны, и, исходя из этой интерпретации, сделать правильные выводы, куда-то пойти, куда-то не пойти. По жизни я опираюсь на свою интуицию, и она мне, как я считаю, очень помогает.
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