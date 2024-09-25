Олеся Фаттахова после выхода сериала «Лиса»: как нападение соседа на дочь помогло роли, о паранормальном и вере в жизни людей

На телеканале ТВ-3 стартовал детективный сериал «Лиса». В центре сюжет эксперт-криминалист Вера Лисицына, которая после несчастного случая получает способность видеть ложь. Главную героиню сыграла актриса Олеся Фаттахова. В интервью Teleprogramma.org она рассказала, что у него общего с ее персонажем и верит ли она в паранормальные явления.

— Чем сериал «Лиса» отличается от других? С какими чувствами, мыслями, внутренними ощущениями вы над ним работали?

— Ну, во-первых, тем что я там снялась. (Смеется.) Шучу! Хотя для зрителя, который соскучился по работам с моим участием из-за достаточно длительного перерыва, это действительно одна из причин, чтобы посмотреть. А чувства, мысли и ощущения были только об одном — хотелось сделать классное кино, которое будут пересматривать. Плюс ко всему наш сериал получился на стыке жанров — детектива, мистики и мелодрамы, приправленный философией и юмором.

— Чем вам нравится ваша героиня? Она похож на вас чем-то? Какими чертами, если да?

— Мы с Лисой очень похожи в нашей конкретике. Знаете, бывает так, что человек сам себя вводит в заблуждение или фантазирует больше, чем действует. Вот Лиса — человек фактов и аналитического мышления. Фантазии — это не ее. И я тоже очень люблю смотреть на этот мир ясным взором, понимать, что действительно происходит, а не тешить себя иллюзиями.

Еще у нас у обеих есть дикая увлеченность своим делом. Вера Сергеевна — фанатик, я тоже. Хлебом не корми, дай поразбирать роль, прорепетировать, поиграть. Очень мы заядлые и азартные в этом! Ну и, наверное, командовать у нас в крови. Я командир, «серый кардинал», напрямую редко отдаю приказы и не люблю подчинение ради подчинения в чистом виде. Мне больше нравится лидерство и командность в сообществе. Мне кажется, работа в криминалистической группе Лисы построена по этому же принципу.