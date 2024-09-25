Олеся Фаттахова после выхода сериала «Лиса»: как нападение соседа на дочь помогло роли, о паранормальном и вере в жизни людей

На телеканале ТВ-3 стартовал детективный сериал «Лиса». В центре сюжет эксперт-криминалист Вера Лисицына, которая после несчастного случая получает способность видеть ложь. Главную героиню сыграла актриса Олеся Фаттахова. В интервью Teleprogramma.org она рассказала, что у него общего с ее персонажем и верит ли она в паранормальные явления.
— Чем сериал «Лиса» отличается от других? С какими чувствами, мыслями, внутренними ощущениями вы над ним работали?
— Ну, во-первых, тем что я там снялась. (Смеется.) Шучу! Хотя для зрителя, который соскучился по работам с моим участием из-за достаточно длительного перерыва, это действительно одна из причин, чтобы посмотреть. А чувства, мысли и ощущения были только об одном — хотелось сделать классное кино, которое будут пересматривать. Плюс ко всему наш сериал получился на стыке жанров — детектива, мистики и мелодрамы, приправленный философией и юмором.
— Чем вам нравится ваша героиня? Она похож на вас чем-то? Какими чертами, если да?
— Мы с Лисой очень похожи в нашей конкретике. Знаете, бывает так, что человек сам себя вводит в заблуждение или фантазирует больше, чем действует. Вот Лиса — человек фактов и аналитического мышления. Фантазии — это не ее. И я тоже очень люблю смотреть на этот мир ясным взором, понимать, что действительно происходит, а не тешить себя иллюзиями.
Еще у нас у обеих есть дикая увлеченность своим делом. Вера Сергеевна — фанатик, я тоже. Хлебом не корми, дай поразбирать роль, прорепетировать, поиграть. Очень мы заядлые и азартные в этом! Ну и, наверное, командовать у нас в крови. Я командир, «серый кардинал», напрямую редко отдаю приказы и не люблю подчинение ради подчинения в чистом виде. Мне больше нравится лидерство и командность в сообществе. Мне кажется, работа в криминалистической группе Лисы построена по этому же принципу.
Олеся Фаттахова в сериале «Лиса». Фото: ТВ-3
— Иногда актеры замечают: то, что они сыграли в фильме, потом происходит с ними в жизни. Якобы отыгрыш роли для них — это что-то вроде аффирмации. Именно поэтому некоторые актеры отказывается играть некоторых персонажей. Бывало ли такое в вашей жизни? И не происходит ли сейчас нечто подобное?
— Было такое. Иногда, конечно, страшно от подобных вещей. Причем если проанализировать то, что случалось со мной, могу сказать, что в жизни меня догоняло именно то, на что не хватало сил или опыта для воплощения на площадке. Например: снимаем сериал «Сердце матери». Сцена: моя героиня приходит на кладбище к своему погибшему супругу и видит его убийцу, по совместительству предполагаемого убийцу дочери. У героини эмоциональный взрыв, слезы, злость и рукоприкладство. До съемки я, Олеся, сижу в гримерке после трехдневной сказочной прогулки по Праге с друзьями. Сижу и думаю: «Божечки, такая сложнющая сцена! Где взять сил? Как себя расковырять? Как себя погрузить в этот ад героини?» И тут мне звонит мама со словами: «Олесечка, ты только не волнуйся… у нас ЧП. Машу отец соседской девочки схватил за шею и тыкал носом в песок...» Можете представить мой шок, глаза и эмоции? Накрыло меня за одну секунду знатно. В кадр все унесла и прожила. Но вот вопрос: это совпадение? Это «помощь» Вселенной для меня в кадре? Или это мне урок актерского мастерства от высших сил? А, может, я это притянула? Вопросов много — ответов нету. А на отца соседской девочки мы писали заявление и судились. Суд выиграли. Дочь защитили, но больше таких приключений не хотелось бы.
— Вы верите, что люди с паранормальными явлениями существуют? С кем-то встречались вживую? Расскажите об этом, если да.
— Встречаться — нет, не встречалась, но верю, что существуют. И это, конечно, огромная ответственность, такой дар — быть проводником знаний, недоступных большинству. В моем понимании это люди с очень чистым внутренним приемником и, наверное, они не привязаны к быту: беспокойству о детях и хлебе насущном. Но это только мои догадки. Как на самом деле — вряд ли я когда-нибудь узнаю. Ведь по-настоящему видящих — один на весь земной шар и раз в тысячу лет. Мне так кажется. Наверное. Не знаю. Если встречу, расскажу. (Смеется.)
Олеся Фаттахова в сериале «Лиса». Фото: ТВ-3
— Почему людей привлекает таинственность? Почему они так страстно хотят узнать тайну какими-то волшебными методами?
— Ну это желание испокон веков волновало человечество! Наша свобода выбора — великий дар и великое проклятие. Как сделать правильный ход, который приведет к нужному результату? Никто не знает. Отсюда и желание увидеть будущее, получить подсказку от знающей, более сильной фигуры. Это что касается земных, очень бытовых вопросов. Ну а если о высоком, то, мне кажется, заглянуть за завесу тайны и убедиться, что после смерти есть что-то еще, что Бог есть — это чистое любопытство неверующих. Верующим это не надо. Они и так убеждены. Поэтому мой ответ — подстраховка плюс любопытство.
Напомним, сериал «Лиса» идет на ТВ-3 по будням в 17:00.
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