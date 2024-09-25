Сколько лет жене Архипа Глушко?

Мало кто мог подумать, что отношения сына Наташи Королевой Архипа Глушко с танцовщицей Мелиссой Валынкиной закончатся браком. Ведь и раньше парень встречался с девушкой старше себя — участницей «Дома-2» Марией Слугиной, но до ЗАГСа дело не дошло.

Слугина превосходила в возрасте сына Королевой на семь лет, ну а Валынкина — всего лишь на один год. Сейчас ей 23 года, а Архипу Глушко — 22.

В настоящий момент они улетели на Мальдивы в свадебное путешествие. Тут интересно одно: молодые решили провести медовый месяц вместе со свекровью Наташей Королевой. Подписчики, увидевшие совместные кадры в Сети, удивляются: «Почему?» Впрочем, а почему нет, если отношения замечательные? К тому же говорят, что Мелисса беременна.

«У Наташи Королевой вскоре появится внук, либо внучка. Чему, я думаю, она будет безгранично рада», — сказал сайту Teleprogramma.org Дионисий .

Не исключено, что певица просто побоялась отпускать невестку на острова без такого мудрого и опытного наставника, как она.