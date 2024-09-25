Кто такая Мелисса Валынкина?

Мы привыкли считать, что в мир звезд и шоу-бизнеса простым людям практически не прорваться, однако кое-кому это удается.

Общественность была немало удивлена, увидев девушку, на которой женился сын Наташи Королевой Архип Глушко. Про образование, эрудицию, ее зубы говорить не будем, но вот то, что девушка не из высшего общества, — это факт.

Мелисса сама призналась в этом, когда обратилась к журналистам, досаждающим ее семье. Она заявила, что ее родители и бабушки — простые люди. А в программе «Ты не поверишь!» она говорила, что ее мама — домохозяйка, а папа — токарь. Сама девушка работала в стриптизе танцовщицей на пилоне. Впрочем, ее новоиспеченный свекр Сергей Глушко (Тарзан), как знаем, тоже промышляет в той же нише.

Возможно, Архип Глушко повел Мелиссу Валынкину в ЗАГС потому, что просто унаследовал эту любовь к стриптизу и людям данной профессии от матери. Возможно, полюбил по-настоящему и просто так, но не исключено, что она беременна.

Ясновидящий Дионисий для Teleprogramma.org просмотрел ее энергетические каналы и увидел такую возможность.

«Действительно, похоже, что она беременна, и у Наташи Королевой вскоре появится внук, либо внучка. Чему, я думаю, она будет безгранично рада», — высказался ясновидящий.

К тому же в отпуске на Мальдивах невестка Наташи Королевой стала носить «комбинезон для беременных».