«Сердюков портит имидж Бородиной»: звезда «Дома-2» Холявин давно удивляется мужчинам ведущей

Экс-участник шоу «Дом-2» Егор Холявин знаком с Ксенией Бородиной не на словах. Не сказать, что они были друзьями, но личное общение на проекте было. И то, как ведущая выбирает себе мужчин, удивляет его давно. Ее партнеры всегда ниже статусом, считает собеседник издания Teleprogramma.org, в отличие от Ольги Бузовой, которая предпочитает возлюбленных выше уровнем или хотя бы ровню.

«Бородина почему-то выбирает ребят, на которых нельзя в итоге положиться. И потом сама же от этого страдает. Выбор ее всегда какой-то очевидный. Мне кажется, уже хватит наступать на одни и те же грабли», — сказал Егор.

По словам собеседника издания, все мужчины Ксении Бородиной похожи друг на друга и все хотели за счет нее пропиариться, заставить публику говорить о них.

«Бородина сейчас транслирует в соцсетях, что влюблена и очень щедра. Ксюша реально очень влюбчивая и щедрая. Но эти мужчины, как правило, не под стать Ксении. И со временем приходит понимание, что они просто паразитируют на отношениях», — заметил Егор Холявин.

Николай Сердюков — один из типичных бойфрендов телеведущей. И то, как он ведет себя на публике, участнику «Дом-2» просто неприятно наблюдать.

«Демонстрировать свои достижения в соцсетях — это нормально. Но как это делает Сердюков, вызывает негатив. Показывать вот эти бешеные покупки в магазинах Дубая?! Ну это как-то некрасиво. Когда это делала Ксюша, это выглядело нормально, она девушка. На мой взгляд, он просто портит имидж Ксении Бородиной. Искренне хотелось бы, чтобы Ксения обрела личное счастье с Николаем, но что-то мне подсказывает, что ее история повторится», — прокомментировал Егор Холявин.

Участник телестройки выразил уверенность, что Ксения достойна счастливой жизни рядом с настоящим мужчиной высокого статуса.