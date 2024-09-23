Исполнитель главной роли в сериале «Хор» Олег Чугунов: «Я прошел сложный кастинг»

На Первом канале идет сериал «Хор». Teleprogramma.org предлагает познакомиться с Олегом Чугуновым, актером, который сыграл главную роль в картине. Роль подростка, сумевшего стать солистом главного детского хора страны.

К своим двадцати годам, кстати, актер Олег Чугунов успел сняться в более чем 80 фильмах и сериалах.

— Олег, «Хор» снимался достаточно давно. Сколько тебе тогда было лет и какие остались воспоминания?

— На начало съемок мне еще было 13 лет, а сам «Хор» остался в памяти интересным и светлым временем. Было волнительно, я прошел сложный кастинг. Честно говоря, не верил даже, что заполучу эту роль. А запомнилось мне все как необычный сон, в котором ощущал себя ищущим свое «я» подростком-вокалистом. Время действия было мне совершенно незнакомо — начало 70-х, но ощущал я себя в нем абсолютно гармонично. И не я один, помню, что все вокруг искренне наслаждались работой, поэтому и кино получилось, если судить по многочисленным зрительским отзывам.

— До «Хора» у тебя уже было порядка 40 участий в кинопроектах. Это родители угадали с твоим призванием или сам так сильно рвался к славе?

— У меня никто из близких не связан с миром кино, родственники как-то больше по техническим направлениям. Я сам просил записывать меня на разные пробы и кастинги. Не знаю, с самого детства была навязчивая идея: как круто играть кого-то другого, быть кем-то другим. Я больше кино воспринимал как игру, в которой надо достоверно кого-то изобразить.