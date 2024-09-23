Исполнитель главной роли в сериале «Хор» Олег Чугунов: «Я прошел сложный кастинг»

На Первом канале идет сериал «Хор». Teleprogramma.org предлагает познакомиться с Олегом Чугуновым, актером, который сыграл главную роль в картине. Роль подростка, сумевшего стать солистом главного детского хора страны.
К своим двадцати годам, кстати, актер Олег Чугунов успел сняться в более чем 80 фильмах и сериалах.
— Олег, «Хор» снимался достаточно давно. Сколько тебе тогда было лет и какие остались воспоминания?
— На начало съемок мне еще было 13 лет, а сам «Хор» остался в памяти интересным и светлым временем. Было волнительно, я прошел сложный кастинг. Честно говоря, не верил даже, что заполучу эту роль. А запомнилось мне все как необычный сон, в котором ощущал себя ищущим свое «я» подростком-вокалистом. Время действия было мне совершенно незнакомо — начало 70-х, но ощущал я себя в нем абсолютно гармонично. И не я один, помню, что все вокруг искренне наслаждались работой, поэтому и кино получилось, если судить по многочисленным зрительским отзывам.
— До «Хора» у тебя уже было порядка 40 участий в кинопроектах. Это родители угадали с твоим призванием или сам так сильно рвался к славе?
— У меня никто из близких не связан с миром кино, родственники как-то больше по техническим направлениям. Я сам просил записывать меня на разные пробы и кастинги. Не знаю, с самого детства была навязчивая идея: как круто играть кого-то другого, быть кем-то другим. Я больше кино воспринимал как игру, в которой надо достоверно кого-то изобразить.
Кадр сериала «Хор». Фото: Первый канал
— В «Хоре» твой герой обладает звонким голосом. А ты сам поешь?
— Нет, но на съемках очень помогал хормейстер, который дотошно объяснял и про поведение на сцене, и про жестикуляцию, ну и про правильность открывания рта в момент звучания песни. И это было увлекательно, как нечто новое для меня, именно за подобное и люблю актерство. Наоборот это тоже работает, кстати. Мой герой в сериале не умел плавать, ну или плохо катался на коньках, но сам я прекрасно плаваю и отлично чувствую себя на льду. Преуменьшать свои умения — тоже определенная игра.
— В сериале ты часто в кадре с известным театральным режиссером Сергеем Голомазовым, который сыграл руководителя хора. Помогал ли он в процессе съемок?
— Он же еще и педагог, ведет мастерские в ГИТИСе, учит студентов. Конечно, помогал. Представьте, он видит маленького парня, которому порой трудно точно попасть в нужную интонацию. В такие моменты Сергей Анатольевич аккуратно что-то подсказывал, и все начинало работать само по себе. Помню, что после съемок было желание в будущем поступить к нему на курс.
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Кадр из сериала «Хор». Фото: Первый канал
— Действие в «Хоре» происходит в Люберцах. А где снимали на самом деле?
— А там и снимали в основном, еще был Королев, Зеленоград, ну и детский центр «Орленок» в Краснодарском крае.
— А сам сейчас живешь в родном Питере или в Москве? Один или с родителями?
— Уже в Москве несколько лет и без родителей, располагаюсь ближе к ВДНХ.
— А личная жизнь? Что с ней?
— Если честно, то пока сложно сочетать ее с работой. У меня идет период адаптации к городу, много съемок, да и с учебой тоже хочется определиться. Разберусь с самим собой, станет чуть больше времени, и тогда… Хочется, чтобы близкий человек видел меня не в уставшей форме, а в праймовой. Когда есть силы отдавать внимание и полноценно делиться своим миром.
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