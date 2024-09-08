5 масштабных киносказок, которые снимают прямо сейчас

«Телепрограмма» выпускала уже два (!) материала, посвященных таким проектам, а экранизации множатся и множатся. В свежем обзоре - еще одна порция семейных фильмов, которые в скором времени предстоит оценить публике.
«Горыныч»
Милитаризовать детскую сказку решил чуткий продюсер Сергей Сельянов, выпускавший и злободневные пророческие картины Алексея Балабанова, и детскую мультфраншизу про трех богатырей. В фильме «Горыныч» подводное чудище встречает старлей ВМФ, который в батискафе опускается в морскую пучину и находит там портал - таинственную пещеру с переходом в сказочный мир. Там он обнаружит найденыша: маленькое огнедышащее существо, брошенное родителями. Добрый морпех примется воспитывать малыша.
Автор сценария Александр Архипов характеризует персонажа Александра Петрова как «молодого, энергичного, позитивного», который «служит на флоте, нигде не пропадет - ни на этом свете, ни на том». В картине обещают много музыки и клипов.
Князя в проекте Сельянова по обыкновению играет Сергей Маковецкий (он же озвучивал главу государства во всех мультиках про богатырей), доктора Жюля - Сергей Епишев, старпома Горячева - Александр Робак, Глафиру Ивановну - Нина Усатова, а силача Бамбулу - Роман Курцын.
Премьера детского фэнтези запланирована на 1 января 2026 года.
«Огниво» 6+
Фото: «Централ Партнершип»
Не успел Александр Войтинский выпустить киносказку «По щучьему велению» 6+, как тут же принялся за другую экранизацию - «Огниво» по мотивам произведения Андерсена. Режиссер обещает уйти от параллелей блестящей советской картины 1968 года с Олегом Далем в главной роли. Современный фильм станет «эксцентрической комедией», а также «классической русской сказкой с чудесами и озорством, с царем Берендеем, слугой Балалаем, коварным Лиходеем и непокорным Иваном-себе-на-уме». Стилистику картины постановщик называет «абсолютно роскошным историзмом», который сочетает в себе образцы разных времен и близких культур. К примеру, звезда сериала «Чики» 18+ и драмы «Аритмия» 18+ Ирина Горбачева сыграла сразу двух персонажей - волшебных птиц из славянской мифологии Гамаюна и Алконоста, которые встречают героев в небесном саду.
В центре повествования - хитрый Иван (Роман Евдокимов, на фото), притворившийся солдатом и нашедший волшебное огниво. Он освобождает заколдованную Лиходеем маленькую царевну Дашу (Антонина Бойко), пройдя через ряд опасных испытаний, порой несовместимых с жизнью. Принцессу в сказке сыграла Ирина Старшенбаум, а доброго путешественника Жана, который помогает главному герою передвигаться на воздушном шаре, - Ян Цапник.
Съемки проходили в живописных местах Новгорода, Санкт-Петербурга и Карелии. Фильм выходит на большие экраны уже 24 октября.
«Царевна-лягушка»
Фото: «Наше Кино»
Звезда подростковых мелодрам («Мир! Дружба! Жвачка!» 18+, «Молодой человек» 18+) Валентина Ляпина (на фото) уже сыграла капризную принцессу в «Бременских музыкантах», а теперь перекочевала в другую киносказку. Актриса прямо сейчас плавает в болотах в образе ожившей земноводной твари в картине «Царевна-лягушка». Это переложение всем известной с детства истории про завороженную красавицу.
В комедии Александра Амирова она оказалась киноманкой - по вечерам не просто бездумно квакает, а смотрит сквозь траву фильмы в летнем кинотеатре вместе с посетителями парка, где расположен пруд. С большого экрана главная героиня и узнала историю про некую лягушку, которую расколдовал Иван-царевич после того, как выпустил стрелу. Лягушка-киноманка тоже отправляется на поиски стрелы, но вместо этого ловит шарик для гольфа (а что, это же
сказка!). Для чуда этого оказывается вполне достаточно - только вот злой Кощей заново обращает расколдованную было Василису Прекрасную в обитательницу болота. Так Лягушка вступает в борьбу за человеческий облик и сердце гольфиста Ивана Царевича.
Комедия выйдет 6 марта 2025 года.
«Сказка»
Фото: Global Look Press
Если Голливуд не хочет сотрудничать с нами, будем работать с Болливудом! Так решили создатели проекта «Сказка» - вольной интерпретации «Старика Хоттабыча» и «Волшебной лампы Аладдина» - и позвали на главную роль легенду индийского кино Пуджу Батру (на фото; «Брат» 18+, «Зов земли» 0+, «В поисках возмездия» 16+). Она же стала и сопродюсером международного проекта.
- Фильм масштабный, тяжелый, пока планируем бюджет в 400 млн руб., - рассказал гендиректор студии «Лендок» Алексей Тельнов. - Мы не рисуем трехмерных персонажей - это будет живое приключение, классное семейное кино.
По сюжету главный герой - мальчик, его помощник - джинн и подруга Алиса, живущая в умной колонке (а что, это же сказка!), пытаются найти пропавших родителей-археологов. Героиню Пуджи Батры - воздухоплавательницу персонажи встретят в ходе приключений.
Снимать проект будут в Санкт-Петербурге, Индии, Казахстане и Киргизии. На большие экраны лента должна выйти примерно в 2026 году.
«Руслан и Людмила»
Фото: кадр из фильма «Большая земля»
Рузиль Минекаев получил путевку в жизнь благодаря Жоре Крыжовникову, который прославил парня ролью в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» 18+. Конечно, харизматичный брюнет, сыгравший Маратика, теперь может взяться и за Руслана в экранизации первой поэмы Александра Пушкина. Это будет блокбастер в формате фэнтези (почти как «Сто лет тому вперед» 12+). Пару Минекаеву составит другая восходящая звезда - Алена Долголенко (Наташа Гончарова в фильме «Пророк» про Пушкина же).
Солидный бюджет в 800 млн руб. уйдет на мощную графику, которую обещает режиссер Егор Чичканов: дома в мире людей будут исполнены в форме животных (зайцев, лосей, медведей), а замок злого колдуна Черномора, который пленил Людмилу, напомнит огромную мрачную дамбу.
Выход картины ожидается в 2027 году.