5 масштабных киносказок, которые снимают прямо сейчас

«Телепрограмма» выпускала уже два (!) материала, посвященных таким проектам, а экранизации множатся и множатся. В свежем обзоре - еще одна порция семейных фильмов, которые в скором времени предстоит оценить публике.

«Горыныч»

Милитаризовать детскую сказку решил чуткий продюсер Сергей Сельянов, выпускавший и злободневные пророческие картины Алексея Балабанова, и детскую мультфраншизу про трех богатырей. В фильме «Горыныч» подводное чудище встречает старлей ВМФ, который в батискафе опускается в морскую пучину и находит там портал - таинственную пещеру с переходом в сказочный мир. Там он обнаружит найденыша: маленькое огнедышащее существо, брошенное родителями. Добрый морпех примется воспитывать малыша.

Автор сценария Александр Архипов характеризует персонажа Александра Петрова как «молодого, энергичного, позитивного», который «служит на флоте, нигде не пропадет - ни на этом свете, ни на том». В картине обещают много музыки и клипов.

Князя в проекте Сельянова по обыкновению играет Сергей Маковецкий (он же озвучивал главу государства во всех мультиках про богатырей), доктора Жюля - Сергей Епишев, старпома Горячева - Александр Робак, Глафиру Ивановну - Нина Усатова, а силача Бамбулу - Роман Курцын.

Премьера детского фэнтези запланирована на 1 января 2026 года.

«Огниво» 6+