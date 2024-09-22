Как устроен «нутряк» «Дома-2» раскрыла Воловичева: «Теряться и молчать там нельзя»

Инна Воловичева была одним из самых ярких героев «Дома-2» в его «золотую эпоху». В «периметре» она объявляла себя парой с Венцеславом Венгржановским и Владом Кадони . И не скрывает, что в реалити приходила для того, чтобы написать книгу и попиариться.

Книгу и даже две Инна Воловичева после проекта все-таки написала. Но не о своей жизни в шоу, а о похудении. Звезде «Дома-2» удалось потерять 40 кг, достигнув 75 кг с изначальных 115 кг.

Журналист издания Teleprogramma.org поинтересовался у Инны о внутренней политике шоу, ведь говорят, что там все происходит по некоему сценарию, который ребятам выдает редактор. Воловичева категорически отвергла эту теорию.

«Никто не даст тебе сценарий. Хорошо было бы, если б давали, тогда там все становились бы топовыми персонажами, однако такого нет. Сценарий должен быть в твоей голове», — заявила участница реалити .

По словам Инны, люди сами понимают, что без ярких поступков с их стороны с ними быстро расстанутся. Хотя иногда редакторы подталкивают к определенным действиям.

«Если будешь есть, спать, молчать, то просто вылетишь на первом же голосовании. Нужно суметь заставить всех говорить о себе, быть интересным, правильно выстроить отношения в коллективе! Теряться и молчать там нельзя», — сказала Инна Воловичева .