Куда пропала дочь Успенской? Поклонники бьют тревогу — Плаксина не выходит в свет, больше не выступает с матерью

Поклонники Любови Успенской обеспокоены пропажей ее дочери Татьяны Плаксиной. Ведь не так давно наследница « королевы шансона » сопровождала ее практически на всех светских раутах, участвовала с ней в концертных программах, и вдруг — полная тишина.

Татьяна Пдаксина просто выпала из шоу-бизнеса, молча и без предупреждения. В Сети уже стали сплетничать, что она якобы могла вернуться к своим старым вредным привычкам. Возможна ли такая ситуация, Teleprogramma.org спросила у ясновидящего Дионисия .

«Скорее всего, она снова возвращается в свое состояние зависимости. Кто бы как ни говорил, но зависимости имеют не столько физический аспект, сколько психоэмоциональный, когда человек пытается спрятаться от действительности, проблем, недопонимания, негатива и сложностей в выдуманном мире. Я считаю, Татьяна попыталась выбраться из этой ямы и найти иной путь, но, к сожалению, нет в ней стержня, который бы помог остаться в нормальной жизни. Скорее всего, она катится назад и у нее будут ухудшаться отношения с матерью, потому что родители всегда хотят гордиться своими детьми», — сказал Дионисий.