Как могут наказать Успенскую, если Инстасамка засудит ее за клевету — юрист Сабитова: «До двух лет лишения свободы»

В Сети распространяется видео, на котором Любовь Успенская во время пресс-подхода нелицеприятно высказалась об Инстасамке и ее творчестве.

«То, что она поет, — это такое говно. Я даже такое не слушаю. Она петь не умеет, она и не споет мои песни! Даже если захочет, не споет. Вот исказит, да», — высказалась «королева шансона» о молодой певице.

В свете того, что артисты в последнее время любят отстаивать свои права в суде, не исключено, что Инстасамка проигнорирует это заявление Любови Успенской и подаст на нее заявление в суд за клевету.

Если человека оклеветали не в публичном пространстве, а лично, то наказание в Уголовном кодексе прописано более-менее терпимое: от 500 тысяч рублей штрафа до обязательных работ в 160 часов. А вот если написавшего заявление обидели на публике, то есть в Сети или через СМИ (собственно, так и произошло, видимо, в ситуации с Инстасамкой), то тут возможно и лишение свободы для наказуемого.

«Здесь может быть наказание в виде штрафа до 1 млн рублей либо обязательных работ на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет», — прокомментировала ситуацию Евгения Сабитова, юрист, член Союза юристов-блогеров.