Инна Воловичева: что с лицом?

Инна Воловичева пришла на «Дом-2» в 2009 году очень пышной дамой, в весе 115 кг. Однако в проекте поняла, что хочет изменить свою внешность и начала худеть. В итоге ей удалось сбросить 40 кг.

Не удивительно, что сейчас поклонники проекта не могут ее узнать, ведь вместе с телом сильно похудело и лицо Инны. Достигнутый результат она держит до сих пор. И в свои 43 года выглядит просто замечательно! О своей истории успеха участница «Дома-2» даже написала две книги, и они моментально были раскуплены.

В настоящее время Инна Воловичева не участвует в разного рода реалити, хотя когда-то работала журналистом, предпочитая заниматься своей семьей.

«Веду блог о своей жизни в соцсетях. Занимаюсь домом и семьей», — рассказала она о своей занятости изданию Teleprogramma.org .

Полное интервью с Инной Воловичевой читайте на нашем сайте здесь .