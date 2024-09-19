Чем сейчас занимается молодая жена Ивлева? Живет в большом доме, никогда не готовит, вошла в семейный бизнес

Далеко не все верили в счастливые отношения шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева и его молодой жены-журналистки Леры Куденковой, с которой он познакомился на рынке. Уж больно брак казался неравным во многих смыслах.

Вместе с тем пара за почти четыре года законного союза успела доказать, что отношения у них что ни на есть настоящие и стоящие.

В настоящее время Лера не только занимается воспитанием маленькой дочки (Нике 2,5 годика), ведением хозяйства в большом доме, но и вошла в семейный бизнес.

«Муж и жена — одна сатана. Само собой, у нас семейный бизнес. Кроме того, Лера очень одаренная девушка. Помимо воспитания ребенка и содержания дома, пусть даже и с помощниками, ей удается очень хорошо показывать себя в продажах. У нее очень хороший вкус, она великолепно чувствует красоту и понимает качества блюд, поэтому весьма успешно проявляет себя в области реализации книг», — рассказал Teleprogramma.org Константин Ивлев .

Ивлев заметил, что дома они распределили бытовые обязанности: он готовит, а его жена подает на стол, убирает и кладет посуду и приборы в посудомоечную машину.

К слову, недавно шеф порадовал публику несколькими новинками — книгами с авторскими рецептами . И объяснил, почему кулинары всегда пишут про соль и перец «по вкусу». Сам он очень любит добавлять в свои блюда соль, считая ее отличным усилителем вкуса. Он убежден, что лучше класть ее в пищу, чем глюконат натрия, как делают некоторые.