Почему Воловичеву из «Дома-2» теперь не узнать? Весила 115 кг, а теперь 75 — тонкая талия, четкий контур лица

Инна Воловичева рассказала изданию Teleprogramma.org , что в свое время появилась на телестройке «Дом-2», поскольку была журналистом и хотела написать книгу о своем пребывании в шоу.

Однако в «периметре» планы поменялись. Получилось так, что на «Доме-2» Инна решила заняться своим внешним видом и привести вес в норму, стала заниматься спортом, урегулировала режим питания. В итоге со 115 килограммов, с которыми она пришла в реалити, ее вес достиг 75 килограммов.

На этом моменте Воловичева поняла, что публику интересуют не столько само шоу и ее участие в нем, сколько история ее похудения. Покинув телестройку, Инна написала две книги на эту тему и стала вести блог, в чем весьма преуспела.

«Книги тиражом 15 тысяч экземпляров быстро раскупили, так как они были не только про мою жизнь на шоу, но и про похудение, а эта тема актуальна для многих. По образованию я филолог, много лет работала в журналистике, книги написала легко и быстро», — поведала Инна.

В эксклюзивном интервью Инна также рассказала и о своей нынешней личной жизни с любимым мужем и дочкой. Не исключено, что Воловичева в будущем продолжит писательскую деятельность.