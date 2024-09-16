О победе Сухороковой в «Выжить в Дубае» — Путылина: «Чепурченко хотел ее запутать»

«Рада, что победила Александра!» — сказала участница шоу «Сокровища императора» Елена Путылина о финалистке реалити «Выжить в Дубае». Александра Сухорукова, напомним, обыграла на малых испытаниях Вячеслава Чепурченко , забрав 10 млн рублей. Этими деньгами частично она намерена оплатить дорогостоящее лечение своей дочки.

У многих зрителей в ходе игры сложилось впечатление, что актер немного подыграл ей в состязаниях, когда прямо сказал, что в открытой им сумке лежат деньги . Однако Елена Путылина считает, что выигрыш Александры Сухоруковой был «чистым».

«Классная, целеустремленная девочка! Ей было сложно, но она справилась! Не думаю, что у Вячеслава была цель подсказать Александре, где находятся деньги. Мне кажется, он таким способом хотел ее запутать. Но даже это не характеризует его с отрицательной стороны, ведь это игра! Шоу — супер, участники — красавцы!» — высказалась Елена в беседе с корреспондентом Teleprogramma.org .