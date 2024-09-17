Вера Эзотерик — об «особенной» дочке Лолиты: «Она кровная Александру Цекало»

В глобальной Сети тут же развернулись споры о том, является ли наследница Лолиты Милявской и Александра Цекало их родной дочкой. Некоторые пользователи высказали мнение о том, что она приемная. А кто-то заявил, что родила Еву все-таки Лолита, но не от Александра Цекало . Так кто же прав? Звезды на эту тему говорить не любят, поэтому мы обратились с этим вопросом к космоэнергету Вере Эзотерик . Рунолог, парапсихолог и эмпат, успешно практикующий свыше 17 лет, рассказала Teleprogramma.org , что каждый человек излучает уникальную энергию.

«Я все-таки вижу, что энергетика дочки совпадает с энергетикой и отца, и матери. Поэтому я склоняюсь к тому, что дочка им кровная. Основной кармической задачей для души дочери Лолиты является сохранение здорового тела и разума. Она не должна употреблять алкоголь, вредную пищу, не должна курить и так далее. Эти задачи могут ей укрепить силу воли и наслаждаться жизнью без искусственных стимуляторов, алкоголя и других веществ, изменяющих сознание», — рассказала Вера Эзотерик.