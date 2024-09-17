Лена Катина рассказала о младшем сыне: «Демьяш — копия Димы внешне. Но по характеру он в меня»

Лена Катина стала знаменитой в юном возрасте. Она давала десятки концертов вместе с Юлией Волковой . Потом певица начала строить сольную карьеру. От первого брака у нее растет сын Александр, которому девять лет. А в 2022 году Лена Катина сыграла свадьбу с новым избранником, бизнесменом Дмитрием Спиридоновым. Теперь у них растет годовалый сын Демьян . Артистка не прячет наследников. Она даже появлялась на красной дорожке с младшим сыном. Ей удается успешно совмещать работу и материнство. В беседе с Teleprogramma.org Катина рассказала, что ее старший сын учится в школе, занимается спортом и играет в шахматы.

А младший сын Лены Катиной , Демьян, унаследовал ее характер. Она готова поддержать детей, если они захотят пойти по ее стопам.

«Мне кажется, Демьяш — копия Димы внешне. Но по характеру он в меня. Упертый очень. Мне если что-то понадобилось, то хоть трава не расти. Он поспокойнее, чем Санек был. Он каким-то делом может заниматься долго. По-детски долго, не по-взрослому долго, а по-детски — минут 10», — поделилась певица.

Она также отметила, что старший сын растет заботливым и очень хорошо относится к брату. Лена Катина рада, что Саша с радостью ей помогает и любит играть с маленьким братом. Она считает, что вырастит замечательных сыновей.