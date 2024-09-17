Педагог по вокалу Юрец высказался о способностях дочери Успенской: «Ей еще предстоит пройти эволюцию»

Любовь Успенская добилась больших высот в творчестве. Она не останавливается на достигнутом и порой соглашается петь с молодыми исполнителями. Ее многие называют королевой шансона. Артистка воспитала дочку Татьяну Пласкину. Она долгое время жила за границей. Теперь же Татьяна Плаксина живет с мамой в Москве и даже строит карьеру певицы. Иногда они выступают вдвоем. У дочки звезды уже появились свои фанаты.

Для Teleprogramma.org оценил вокал Татьяны Плаксиной педагог эстрадно-джазового вокала Андрей Юрец. Он отметил, что Татьяна Плаксина, в отличие от Любови Успенской, не проживает песню и не демонстрирует эмоций на сцене.

«Татьяна Плаксина рождена для сцены. Она прекрасно выглядит. Мы привыкли к тому, что сейчас артисты поют живьем. И Татьяна тоже поет живьем и делает это хорошо, интонирует чистенько. У нее глубокий, переданный от мамы, тембр. Но, как мне кажется, ей еще предстоит пройти эволюцию. Пока она сама не верит в то, что делает. Замечательная певица, артистка… Но если сравнивать ее с мамой Любовью Успенской , то та проживает песни, отдает этому максимум эмоций. Если пение — это техника, то толку от этого никакого. А когда это эмоционально, этому сразу веришь», — высказался эксперт.