Как могут наказать адвоката Блиновской и Ефремова Пашаева — юрист Белоусова: «До 10 лет и штраф 1 млн»

Бывший адвокат Михаила Ефремова и Елены Блиновской Эльман Пашаев обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), сообщает следком РФ.

По данным ТАСС, Эльман Пашаев взял у мужа инфоцыганки Елены Блиновской , Алексея, 46 млн рублей и обещал за это вознаграждение якобы спасти чету блогеров от наказания. Судя по всему, провернуть делишки Пашаеву не удалось.

«В большинстве случаев в данной категории уголовных дел в Российской Федерации применяются следующие меры пресечения: подписка о невыезде, личное поручительство, залог, домашний арест или заключение под стражу. При избрании вида меры пресечения учитываются такие факторы, как тяжесть преступления, размер ущерба, сведения о личности подозреваемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства. За само преступление адвокат может понести такие меры ответственности, как лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового», — рассказала Teleprogramma.org юрист, член Союза юристов-блогеров, Екатерина Белоусова ,

Юрист заметила, что Пашаеву могут дать и условный срок наказания при наличии смягчающих обстоятельств. Например, если преступление совершено впервые и обвиняемый гражданин не состоит на учете в психоневрологическом и в наркологическом кабинете, положительно характеризуется по месту жительства, если он не привлекался к административной ответственности, возместил ущерб, признал вину и раскаялся в содеянном. Также может повлиять на решение суда состояние здоровья обвиняемого и прочие факторы.

Напомним, Елена Блиновская в настоящий момент находится в СИЗО. Еще в апреле 2023 года ее обвинили в неуплате налогов и отмывании денег. Блогер частично признала, что действительно упустила свои налоговые дела, а вот по второму пункту королева марафонов не считает себя виноватой. Известно, что обвиняемая задолжала в казну государства свыше 900 млн рублей. Муж Елены Блиновской обвиняется по тем же статьям, некоторое время он скрывался от правосудия, в данный момент задержан правоохранительными органами. У пары четверо детей — три мальчика и девочка. Елена Блиновская во время судебных процессов нередко пытается воздействовать на судей слезами и разговорами о том, что ее наследники нуждаются в матери рядом. Пока безрезультатно.