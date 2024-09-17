Адвоката Пашаева задержали в Москве из-за подозрений в получении взятки от мужа Блиновской

17 сентября стало известно, что был задержан адвокат Эльман Пашаев. Против него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что он получил взятку от мужа блогера Елены Блиновской Алексея, пообещав, что сможет освободить «королеву марафонов». Супруг Елены Блиновской ему поверил. Отмечается, что в последнее время у юриста были финансовые проблемы. Он и его жена должны налоговой 1,6 млн рублей. Из низ 700 тысяч задолжал сам Пашаев, еще 923 тысячи — его жена, пишет Telegram-канал SHOT.

Напомним, что самой Елене Блиновской грозит 16 лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Она была отправлена в СИЗО до 22 января. Ранее блогерша находилась под домашним арестом, но из-за нарушений ее перевели в СИЗО.