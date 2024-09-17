Интерьер на бывшей даче Пугачевой устарел, заявил дизайнер Радаев: «Такое убранство может стоить непомерно дорого»

«Интерьер выглядит богатым и внушительным, пронизан исторической элегантностью. Однако по современным меркам он может восприниматься как устаревший. В современных тенденциях доминирует минимализм, функциональность и светлая палитра. Тем не менее, если цель состояла в том, чтобы создать пространство в духе старинных европейских замков, то это выполнено прекрасно. Важно помнить, что выбор интерьера всегда субъективен и должен отражать индивидуальные предпочтения хозяина дома», — отметил эксперт.
Он также признался, что сам бы не стал делать такой дизайн и попытался бы отговорить заказчика от этой идеи.
«Нет, я не взялся бы, и всячески постарался бы отговорить заказчика. Такое убранство может стоить непомерно дорого, в зависимости от используемых материалов, предметов интерьера и мебели. В прошлом это, возможно, было популярно, но сейчас такие интерьеры совершенно вышли из моды», — пояснил Радаев.
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