Алена Белая — о начале карьеры в шоу-бизнесе, нежелании идти по головам и кумирах: «У меня свой путь»

Алена Белая прошла путь от создателя иммерсивного шоу до cover-girl месяца в июне 2024 года. Сейчас теледива развивается сразу по нескольким направлениям. Она работает ведущей на популярных телеканалах, занимается раскруткой собственного шоу-бара и успешно управляет бизнесом. При этом Алена Белая верит только в честный путь к успеху. В эксклюзивном интервью
— Вы с самого детства мечтали стать медийной персоной?
— Да, в детстве меня всегда тянуло к сцене, к пению, к выступлениям. Но тогда я не совсем понимала, что именно хочу. Танцы, спорт — все это увлекло меня в другую сторону. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что, возможно, именно тогда зародилась моя мечта, которую я воплощаю сегодня.
— С чего вы начинали свою карьеру?
— Мой путь в мир шоу-бизнеса начался с основания ночного клуба и иммерсивного театра. Это был ценный опыт, где я работала с артистами, танцорами, вокалистами, реализовывала свои идеи в постановках, сотрудничала с известными исполнителями, такими как Моргенштерн*, Даша Раса, Инстасамка. Возможно, именно тогда я поняла, что хочу развиваться в этой сфере и работать на большой сцене.
— Какие качества вашего характера помогают вам добиваться успеха?
— Я стремлюсь к совершенству и постоянно ищу ошибки в своей работе. Иногда это перерастает в самокритику, которая может тормозить меня. Но, с другой стороны, это же и хорошо, потому что я всегда стараюсь улучшаться. А еще у меня есть дисциплина и упорство, которые помогают мне достигать целей.
— Умеете ли вы идти по головам? Важно ли это, чтобы добиться успеха или есть другие способы?
— Я абсолютно не верю в то, что успеха можно достичь нечестным путем. Для меня важно делать то, что приносит удовольствие и чтобы я могла гордиться своими действиями. Я уверена, что есть много других способов достичь успеха, основанных на честности, трудолюбии и уважении к другим людям.
Алена Белая. Фото: личный архив
— Что вы цените в людях, с которыми работаете?
— Я ценю в людях, с которыми работаю, прежде всего поддержку и взаимовыручку. Важно, чтобы моя команда была надежной и всегда была со мной в трудную минуту. Я также ценю честность и готовность сказать правду, даже если она не всегда приятна. Если команда видит в моих действиях ошибки, я хочу знать об этом, чтобы учиться и становиться лучше. Для меня важно чувствовать, что я могу рассчитывать на свою команду в любой ситуации.
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— Требовательны ли вы к ним? А к себе?
— Да, я требовательна как к себе, так и к своей команде. Иногда я даже требую от них больше, чем могу сделать сама. Но я всегда помню, что и у меня, и у них есть право на ошибку. Важно учиться на ошибках и стремиться к совершенству.
— Кто ваш главный кумир в профессии? На кого вы хотите равняться?
— У меня нет кумиров в профессии. Я хочу создать свой собственный путь, свой уникальный стиль, не подражая никому. Я верю, что каждый человек уникален и может достичь успеха, идя своим собственным путем.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Алена Белая. Фото: личный архив
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