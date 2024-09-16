Алена Белая — о начале карьеры в шоу-бизнесе, нежелании идти по головам и кумирах: «У меня свой путь»

Алена Белая. Фото: личный архив

Ведущая приоткрыла завесу тайны о том, как добиться успеха в непростой сфере.

Алена Белая прошла путь от создателя иммерсивного шоу до cover-girl месяца в июне 2024 года. Сейчас теледива развивается сразу по нескольким направлениям. Она работает ведущей на популярных телеканалах, занимается раскруткой собственного шоу-бара и успешно управляет бизнесом. При этом Алена Белая верит только в честный путь к успеху. В эксклюзивном интервью Teleprogramma.org ведущая рассказала, как она пробивает себе дорогу в мир жестокого шоу-бизнеса.

— Вы с самого детства мечтали стать медийной персоной?

— Да, в детстве меня всегда тянуло к сцене, к пению, к выступлениям. Но тогда я не совсем понимала, что именно хочу. Танцы, спорт — все это увлекло меня в другую сторону. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что, возможно, именно тогда зародилась моя мечта, которую я воплощаю сегодня.

— С чего вы начинали свою карьеру?

— Мой путь в мир шоу-бизнеса начался с основания ночного клуба и иммерсивного театра. Это был ценный опыт, где я работала с артистами, танцорами, вокалистами, реализовывала свои идеи в постановках, сотрудничала с известными исполнителями, такими как Моргенштерн*, Даша Раса, Инстасамка. Возможно, именно тогда я поняла, что хочу развиваться в этой сфере и работать на большой сцене.

— Какие качества вашего характера помогают вам добиваться успеха?

— Я стремлюсь к совершенству и постоянно ищу ошибки в своей работе. Иногда это перерастает в самокритику, которая может тормозить меня. Но, с другой стороны, это же и хорошо, потому что я всегда стараюсь улучшаться. А еще у меня есть дисциплина и упорство, которые помогают мне достигать целей.

— Умеете ли вы идти по головам? Важно ли это, чтобы добиться успеха или есть другие способы?

— Я абсолютно не верю в то, что успеха можно достичь нечестным путем. Для меня важно делать то, что приносит удовольствие и чтобы я могла гордиться своими действиями. Я уверена, что есть много других способов достичь успеха, основанных на честности, трудолюбии и уважении к другим людям.

Алена Белая. Фото: личный архив

— Что вы цените в людях, с которыми работаете?

— Я ценю в людях, с которыми работаю, прежде всего поддержку и взаимовыручку. Важно, чтобы моя команда была надежной и всегда была со мной в трудную минуту. Я также ценю честность и готовность сказать правду, даже если она не всегда приятна. Если команда видит в моих действиях ошибки, я хочу знать об этом, чтобы учиться и становиться лучше. Для меня важно чувствовать, что я могу рассчитывать на свою команду в любой ситуации.

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— Требовательны ли вы к ним? А к себе?

— Да, я требовательна как к себе, так и к своей команде. Иногда я даже требую от них больше, чем могу сделать сама. Но я всегда помню, что и у меня, и у них есть право на ошибку. Важно учиться на ошибках и стремиться к совершенству.

— Кто ваш главный кумир в профессии? На кого вы хотите равняться?

— У меня нет кумиров в профессии. Я хочу создать свой собственный путь, свой уникальный стиль, не подражая никому. Я верю, что каждый человек уникален и может достичь успеха, идя своим собственным путем.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Алена Белая. Фото: личный архив

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