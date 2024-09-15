Четыре лучшие советские комедии, которые вы могли пропустить: советует кинокритик Шпагин

Советские комедии уже много лет пересматривают целые поколения. И, конечно, самые любимые — это «Бриллиантовая рука», «Приключения Шурика», «Джентльмены удачи» и другие. Но есть и те, которые не так широко известны.
Мы попросили кинокритика
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«Их очень много. Но я назову четыре, которые лично я очень люблю. Но смотрятся они сегодня — большой вопрос, потому что они посвящены острой критике социума, но сделаны под видом невинных шуточек. Но на самом деле они очень едкие, злые, с волчьими зубами, а делают вид, что няши.
Начнем с фильма Сергея Микаэляна «С любовью пополам». Продолжим с открытого антисоветского фильма Виктора Крючкова «Гражданин Лешка». Далее фильм Альберта Мкртчяна «Если бы я был начальником». И последний — фильм Алексея Коренева «Мой избранник», — рассказал кинокритик.
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