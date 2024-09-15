Четыре лучшие советские комедии, которые вы могли пропустить: советует кинокритик Шпагин

Смеющийся человек. Фото: нейросеть Midjourney

Не только над «Приключениями Шурика» и «Бриллиантовой рукой» можно от души посмеяться.

Советские комедии уже много лет пересматривают целые поколения. И, конечно, самые любимые — это «Бриллиантовая рука», «Приключения Шурика», «Джентльмены удачи» и другие. Но есть и те, которые не так широко известны.

Мы попросили кинокритика Александра Шпагина назвать комедии, которые он считает выдающимися, но они почему-то не стали настолько популярными. В разговоре с Teleprogramma.org эксперт назвал четыре фильма, от просмотра которых можно смеяться до колик.

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«Их очень много. Но я назову четыре, которые лично я очень люблю. Но смотрятся они сегодня — большой вопрос, потому что они посвящены острой критике социума, но сделаны под видом невинных шуточек. Но на самом деле они очень едкие, злые, с волчьими зубами, а делают вид, что няши.

Начнем с фильма Сергея Микаэляна «С любовью пополам». Продолжим с открытого антисоветского фильма Виктора Крючкова «Гражданин Лешка». Далее фильм Альберта Мкртчяна «Если бы я был начальником». И последний — фильм Алексея Коренева «Мой избранник», — рассказал кинокритик.

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