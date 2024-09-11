84-летнего Виторгана подловили на Арбате с маленькими дочками: взял за ручку старшую, рубашка — в цвет детской сумочки

Пользователи обсуждают видео с 84-летним Эммануилом Виторганом , которое оказалось в Сети. Актера сняли на камеру во время его прогулки по Москве в сопровождении жены Ирины Млодик и маленьких дочек Этель и Клары.

Семья нарядилась в фэмели-лук в светлых оттенках. А Эммануил Гедеонович даже подобрал рубашку в тон сумочки Этель.