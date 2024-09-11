84-летнего Виторгана подловили на Арбате с маленькими дочками: взял за ручку старшую, рубашка — в цвет детской сумочки

Пользователи обсуждают видео с 84-летним
Семья нарядилась в фэмели-лук в светлых оттенках. А Эммануил Гедеонович даже подобрал рубашку в тон сумочки Этель.
Поклонники Виторгана заметили, что артист ведет себя в кадре несколько отстраненно. Что это значит,
«Это контекстуальное видео. Видно, что всем, кроме детей, не нравится, что их снимают, и они от этого не в восторге, но «надо терпеть и быть вежливым». Им дискомфортно, они не хотят быть на публике. Но отчего — это трудно сказать, сведений нет. В данном случае я бы не обобщал: видно, что у Млодик и Витрогана мимика живая, не печальная, нормальная. Но контекст для них дискомфортен», — прокомментировал эксперт.
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