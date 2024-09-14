Ивлев раскрыл, чем занимается его 22-летний сын от первой жены: «Работал су-шефом в Бодруме, скоро переедет в Дубай»

Константин Ивлев в эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.org рассказал о своем единственном сыне — 22-летнем Матвее от первой жены.

Известно, что отпрыск звезды несколько раз появлялся в программе отца «На ножах», становился участником шоу «Адская кухня» и помог Ивлеву-старшему написать книгу «Готовим на раз, два, три!»

В настоящий момент Матвей продолжает идти по стопам своего знаменитого родителя.

«Матвей сейчас находится на очередной кулинарной перезагрузке. Работал су-шефом в Турции, в Бодруме, открывал с нуля ресторан для группы компаний Pinskiy & Co. Его контракт скоро закончится, и он переедет в Дубай работать у Димы Блинова (известный шеф-повар и ресторатор. — Прим. ред.)», — поведал Константин Ивлев нашему журналисту.

Он, правда, заметил, что сын может и передумать работать поваром, пока еще парень находится на распутье своего жизненного пути. Однако Константин Ивлев искренне желает, чтобы Матвей выбрал кулинарию в качестве своего будущего. Еще его отец дал ему совет идти в повара, дескать, люди всегда ели и будут есть. Тот же совет он готов передать и своему наследнику.