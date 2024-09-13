Юрист Яндиева — о том, что грозит журналистам, атаковавшим бабушку невестки Королевой: «До двух лет лишения свободы»

Невестка певицы Наташи Королевой — Мелисса Глушко — рассказала, что ее родителей и больную бабушку атаковали журналисты, подстерегая ее родственников у двери квартиры. Близкие невестки знаменитости были напуганы. Кроме того, жена Архипа Глушко распереживалась за бабушку, которая только что вышла из больницы.

«Зачем вы создаете такой большой стресс пожилым людям?» — обратилась к представителям СМИ Мелисса.

Также известно, что журналисты снимали на камеру родственников Мелиссы.

Как пояснила член Союза юристов блогеров Марьям Яндиева , близкие Наташи Королевой могут отстаивать свои права в судебном порядке.

«На территории РФ каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. В данном случае, учитывая тот факт, что журналисты снимали происходящее на скрытую камеру и донимали семью своими вопросами, применима ст. 137 УК РФ, в которой предусмотрена уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни, в частности, за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия.

Правонарушителям может грозить как штраф от 200 тыс. рублей, так и лишение свободы на срок до двух лет с лишением права заниматься журналисткой деятельностью.

Если говорить конкретно о моральном преследовании, то в российском Уголовном кодексе нет отдельной статьи, которая предусматривает наказание за сталкинг, но это не значит, что вы беззащитны перед преследователем. Сталкинг с точки зрения законодательства — это не одно правонарушение, а их серия, то есть систематическое нарушение ваших прав.

Если бы журналисты все-таки проникли в квартиру, то это было бы собирание сведений, сопряженное с проникновением в жилище, которое образует совокупность составов преступления и должно квалифицироваться по совокупности преступлений (со ст. 139 УК РФ), за что предусмотрено более суровое наказание», — рассказала Teleprogramma.org юрист.