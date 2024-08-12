Роман Костомаров катается в ледовом шоу, тренируется и отдыхает с семьей в Сочи

Фигурист Роман Костомаров сейчас находится в Сочи , где совмещает работу и отдых. Вместе с мамой, супругой Оксаной Домниной и детьми спортсмен прилетел на юг, чтобы принять участие в шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда».

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У Черного моря фигурист не забывает о тренировках, регулярно посещает спортзал, где, как говорит в своих социальных сетях, у него идет «почти каждодневная борьба с ленью». Он поднимает тяжелые гантели с помощью специальных приспособлений.

Напомним, в 2023 году после пневмонии у фигуриста начались осложнения, врачам пришлось ампутировать обе стопы и кисти, потом у Костомарова случился инсульт, но он смог выкарабкаться из тяжелейшей ситуации.