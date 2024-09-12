Юрист Кадушкина — о новой квартире Черкасова из «Дома-2» с кривыми окнами: «Вправе требовать от застройщика»

Экс-ведущий реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов и его жена Кристина остались недовольны тем, что вместо роскошных апартаментов за 30 миллионов рублей они получили жилье с кривыми окнами. Более того, застройщик на полгода задержал выдачу ключей.

Андрей Черкасов и его жена Кристина решили не тянуть с решением проблемы, а сразу обратились в суд. В разговоре с Teleprogramma.org юрист Анастасия Кадушкина объяснила, что у Черкасовых есть все шансы выиграть дело.

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«Если квартира построена с недостатками, которые делают ее непригодной для использования, участник долевого строительства вправе потребовать от застройщика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, соразмерного уменьшения цены договора, возмещения своих расходов на устранение недостатков», — пояснила эксперт.

По словам юриста, даже криво установленные окна — это ответственность застройщика. Несмотря на то что в договоре о качестве окон ничего не говорится, они все равно должны быть изготовлены по всем техническим нормам. Также в суде могут запросить экспертизу, которая хоть и затянет дело надолго, но поможет отстоять права потребителя.