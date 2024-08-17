Андрей Черкасов из «Дома-2» готовится вновь стать отцом
Кристина и Андрей Черкасовы. Фото: соцсети Андрея Черкасова
Бывшие участники «Дома-2», супруги Кристина и Андрей Черкасовы сообщили о грядущем пополнении в семье.
Кристина и Андрей Черкасовы из «Дома-2» поделились с подписчиками прекрасной новостью. Совсем скоро у пары появится второй малыш. Жена Андрея Черкасова находится на внушительном сроке беременности.
«Разделите с нами это счастье. Мы ждем пополнения в нашей семье», — поделились Кристина и Андрей Черкасовы.
Пара призналась, что хотела обзавестись вторым ребенком намного раньше. Но ничего не получалось. По словам Кристины, беременность не наступала целых полтора года.
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Напомним, у пары есть сын Святослав. Мальчик родился 22 апреля 2020 года.