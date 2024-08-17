Андрей Черкасов из «Дома-2» готовится вновь стать отцом

Кристина и Андрей Черкасовы из «Дома-2» поделились с подписчиками прекрасной новостью. Совсем скоро у пары появится второй малыш. Жена Андрея Черкасова находится на внушительном сроке беременности.

«Разделите с нами это счастье. Мы ждем пополнения в нашей семье», — поделились Кристина и Андрей Черкасовы .

Пара призналась, что хотела обзавестись вторым ребенком намного раньше. Но ничего не получалось. По словам Кристины, беременность не наступала целых полтора года.

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«Если вам кажется, что у блогеров все легко и просто, либо все беременеют по щелчку пальца, то это не так. Со Святославом действительно получилось довольно быстро, 3 месяца и заветные две полоски. Конечно, мы думали со вторым малышом выйдет также, но увы», — поделилась жена Андрея Черкасова .

Напомним, у пары есть сын Святослав. Мальчик родился 22 апреля 2020 года.