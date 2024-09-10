Как Седоковой удалось стать такой, будто она только пришла в «ВИА Гру»? Стилист замер, увидев певицу (видео внутри)

« Анна Седокова спустя много лет решила вернуться к истокам, ведь примерно в таком образе Аню узнал большой зритель. К тому же цвет волос и незамысловатые кудряшки очень органичны для певицы и весьма ее освежают.

Я думаю, это ненадолго, и совсем скоро будут новые изменения. Предполагаю, это будет четкое каре с прямыми волосами, а затем певица вернется в привычный для нее образ.

Так уж заведено, после развода следует короткая стрижка и преимущественно каре.

Только сегодня женщины пошли дальше, и к каре в обязательном порядке добавилась пластика — и тут Седокова тоже преуспела.

В целом Анна в любом возрасте и обличии остается крайне привлекательной девушкой. Мне кажется, если добавить в образ чуточку статности, из нее может получиться «русская Моника Беллуччи», — высказался эксперт в эксклюзивном интервью изданию Teleprogramma.org .