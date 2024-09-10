Как Седоковой удалось стать такой, будто она только пришла в «ВИА Гру»? Стилист замер, увидев певицу (видео внутри)

«
Я думаю, это ненадолго, и совсем скоро будут новые изменения. Предполагаю, это будет четкое каре с прямыми волосами, а затем певица вернется в привычный для нее образ.
Так уж заведено, после развода следует короткая стрижка и преимущественно каре.
Только сегодня женщины пошли дальше, и к каре в обязательном порядке добавилась пластика — и тут Седокова тоже преуспела.
В целом Анна в любом возрасте и обличии остается крайне привлекательной девушкой. Мне кажется, если добавить в образ чуточку статности, из нее может получиться «русская Моника Беллуччи», — высказался эксперт в эксклюзивном интервью изданию
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Руслан Громов, стилист-визажист, фотопродюсер. Фото: предоставлено героем публикации