Пластический хирург Байрамукова: «Мне не нравится чрезмерная увлеченность Седоковой дермальными филлерами»

«Я считаю, что Анна Седокова при рождении вытянула счастливый билет — она красивая от природы. Несмотря на то, что сегодня мы можем видеть некоторые вмешательства в ее внешность, если мы вспомним ее фото до, она — очень красивая, женственная, очень обаятельная. Да и нынешние метаморфозы ей в общем-то к лицу.

Рассмотрим подробнее, что сделала Анна в плане эстетического вмешательства во внешность. Во-первых, мне не нравится ее чрезмерная увлеченность дермальными филлерами. Хотя, признаться, сейчас ситуация все-таки лучше, чем была года три-четыре назад. Потому что тогда был момент, когда на лице проявлялись чудовищные носослезные борозды. Но это претензия не к Седоковой, а к косметологу, который это делал. Сейчас лицо лучше, оно уже не настолько тяжелое, как с филлерами, но все равно некая чрезмерность присутствует.

Второй момент, на который я был обратила внимание, — это очень неудачная ринопластика. У нее от природы был достаточно широкий крупный носик, видимо, она решила его изменить. Но результат выглядит не самым лучшим образом. Кто-то не решается на повторную ринопластику. Но в таком случае можно было бы обратиться к суперзнающему сведущему косметологу, который немножко подкорректировал ситуацию; возможно, ввел бы немного депроспана, так нередко делают в послеоперационный период. Но говорить о том, насколько в ее случае это безопасно, я бы по фото не стала. Здесь нужно изучить ситуацию лично и очень тщательно.

Переходим на губы. У нее изначально была хорошая форма губ, но они были достаточно тонкие. И сегодняшние губы, я считаю, подходят к ее женственному образу. Но я бы порекомендовала ей взять тайм-аут, отпуск, чтобы растворить дермальный филлер и сделать губы заново, максимально аккуратно. Для этого в нужную область вводится специальный препарат — фермент гиалуронидаза, который расщепляет гиалуроновую кислоту. Не нужно вливать сразу большое количество, можно сделать слабое разведение с маленькой концентрацией вещества и сделать этот процесс в несколько этапов. При использовании качественных ферментов эта процедура достаточно безопасна, эффективна и в умелых руках может не только избавить от какого-то старого филлера, но и уменьшить пастозность, отечность. Сейчас ходит много страшилок про введение ферментов — многие боятся, к примеру, аллергичности. Но на самом деле хорошо очищенный фермент очень и очень редко дает какие-то аллергические реакции.

Ну а так, в целом, мне очень нравится, как она выглядит, особенно для своего возраста», — прокомментировала эксперт.