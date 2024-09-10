Сестры Шукшины переругались между собой и с матерью: «О человечности тут говорить нельзя»

В семье Шукшиных войны за квартиры и авторские права длятся уже долгие годы. И пользователей Сети уже не беспокоит, кто и что получит в итоге. А вот родственные отношения, которые полностью разрушены, приводят общественность в недоумение.

В Сети пишут, что для сестер Марии и Ольги Шукшиных, а также для их матери Лидии Федосеевой-Шукшиной важнее деньги, чем родные люди. И это людям кажется странным. В разговоре с Teleprogramma.org психолог Лариса Короткова объяснила, что отношения с семьей были потеряны не 10 лет назад, когда только началась борьба за имущество, а уже очень давно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!